В Калининграде на карьере «Мечта» погиб студент из Камеруна

В ведомстве также напомнили жителям и гостям региона о необходимости соблюдать меры безопасности во время отдыха у воды. В СК отметили, что купание в состоянии алкогольного опьянения, ныряние в необорудованных местах и использование сапбордов без спасательных жилетов существенно повышают риск несчастных случаев. Кроме того, следователи призвали не переоценивать свои силы на воде и не оставлять детей без присмотра.