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В Калининграде на карьере «Мечта» погиб студент из Камеруна

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, студент нырнул в воду, но выбраться не смог.

Следователи регионального управления СК проводят проверку по факту гибели 23-летнего гражданина Камеруна на карьере «Мечта» в микрорайоне Прибрежный Калининграда. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Калининградской области.

Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы 14 июля. Проверку организовал следственный отдел по Московскому району Калининграда.

По предварительным данным, студент одного из калининградских вузов отдыхал на воде на сапборде. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек нырнул в воду, однако самостоятельно выбраться не смог и погиб. Тело погибшего извлек на берег спасатель.

Следователи осмотрели место происшествия. Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства случившегося.

В ведомстве также напомнили жителям и гостям региона о необходимости соблюдать меры безопасности во время отдыха у воды. В СК отметили, что купание в состоянии алкогольного опьянения, ныряние в необорудованных местах и использование сапбордов без спасательных жилетов существенно повышают риск несчастных случаев. Кроме того, следователи призвали не переоценивать свои силы на воде и не оставлять детей без присмотра.

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