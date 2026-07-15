Молодые специалисты могут пройти отбор на участие в программе «ГосСтарт»

«Для тех, кто хочет связать жизнь со служением стране и ее жителям, получить опыт работы в госсекторе, мы даем возможность прохождения программы “ГосСтарт. Стажировки”. Мы помогаем молодым людям ознакомиться с работой ведомств изнутри, предложить решения актуальных задач, получить практический опыт и возможность трудоустройства. За три года более 750 человек прошли стажировки в федеральных ведомствах и их региональных представительствах, а около 300 выпускников программы уже получили предложение о поступлении на службу. В прошлом году работа проходила в 37 федеральных государственных органах власти, 14 из них принимали стажеров впервые. По итогам сформирован рейтинг 50 лучших стажеров, анкеты которых рекомендованы высшим должностным лицам регионов России», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.