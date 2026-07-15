Молодые специалисты могут пройти отбор на участие в программе «ГосСтарт»

Молодые специалисты и студенты могут пройти отбор на участие в федеральных стажировках программы «ГосСтарт», которая реализуется при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Регистрация продлится до 31 июля, сообщили в Росмолодежи.
«Для тех, кто хочет связать жизнь со служением стране и ее жителям, получить опыт работы в госсекторе, мы даем возможность прохождения программы “ГосСтарт. Стажировки”. Мы помогаем молодым людям ознакомиться с работой ведомств изнутри, предложить решения актуальных задач, получить практический опыт и возможность трудоустройства. За три года более 750 человек прошли стажировки в федеральных ведомствах и их региональных представительствах, а около 300 выпускников программы уже получили предложение о поступлении на службу. В прошлом году работа проходила в 37 федеральных государственных органах власти, 14 из них принимали стажеров впервые. По итогам сформирован рейтинг 50 лучших стажеров, анкеты которых рекомендованы высшим должностным лицам регионов России», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
Подать заявку на участие могут граждане России от 18 до 35 лет: студенты четвертого курса бакалавриата и специалитета включительно, действующие государственные и муниципальные служащие, а также работники подведомственных им организаций. Регистрация открыта до 31 июля на платформе ФГАИС «Молодежь России».
За три года на участие в программе «ГосСтарт. Стажировки» подано более 10 тыс. заявок. В 2025 году на федеральный этап было подано 2472 заявки, стажировку в итоге прошли 250 представителей из 65 регионов, а также 10 участников из Абхазии.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.