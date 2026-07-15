Белорусские военные совершат восхождение на Эльбрус

Они будут штурмовать вершину вместе с военными из России, Ирана, Зимбабве и Марокко.
«В ближайшее время два офицера спортивного комитета Вооруженных сил Беларуси отправятся покорять Эльбрус», — сообщили в пресс-службе Минобороны.
Штурмовать западную вершину Эльбруса высотой 5 642 метра военнослужащие планируют 25 июля. Общая протяженность маршрута составит 14,4 километра с набором высоты 1 842 метра.
На вершине представители делегаций установят государственные флаги своих стран.
Годом ранее высочайшую вершину Европы также покорил белорусский военнослужащий — начальник медицинской службы 49-й радиотехнической бригады старший лейтенант медслужбы Владимир Янмаев. Офицер вместе с друзьями развернул на вершине горы флаги Беларуси и Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.