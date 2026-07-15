Мосгорсуд отклонил жалобу экс-замглавы МО Иванова на отказ в отправке в зону СВО

Мосгорсуд оставил в силе отказ осужденному на 13 лет экс-замминистра обороны Тимуру Иванову в заключении контракта для участия в спецоперации. Защита настаивала, что в решении военного комиссариата не были указаны причины отказа, однако суд отклонил апелляцию. В Минобороны заявили, что ведомство не обязано заключать контракт с каждым осужденным. Тимур Иванов добивается отправки на СВО с 2025 года.