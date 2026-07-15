На Ново-Астраханском шоссе в Саратове нанесли разметку с эффектом шума

Структурную разметку с эффектом шума нанесли на Ново-Астраханском шоссе в Саратове по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщил министр дорожного хозяйства региона Федор Котельников.
«Одно из мероприятий по повышению безопасности дорожного движения — нанесение структурной разметки, в том числе для разделения встречных потоков на региональных транзитных маршрутах в Саратове с четырьмя и более полосами движения. Такую разметку мы нанесли на Ново-Астраханском шоссе на ремонтном участке», — рассказал Федор Котельников.
Уточняется, что одно из преимуществ такой разметки — наличие шумового эффекта при наезде, что привлекает внимание водителей. Напомним, дорогу по Ново-Астраханскому шоссе на участке от Крымской до Маркина протяженностью 1,2 км обновили в этом году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.