На Ново-Астраханском шоссе в Саратове нанесли разметку с эффектом шума

«Одно из мероприятий по повышению безопасности дорожного движения — нанесение структурной разметки, в том числе для разделения встречных потоков на региональных транзитных маршрутах в Саратове с четырьмя и более полосами движения. Такую разметку мы нанесли на Ново-Астраханском шоссе на ремонтном участке», — рассказал Федор Котельников.