В Калининградской области высадили более 3,6 тыс. деревьев в рамках акции «Сад памяти» по нацпроекту

В Калининградской области завершился весенне-летний этап международной акции «Сад памяти». Как сообщили в областном министерстве природных ресурсов и экологии, с апреля по июнь в 11 муниципалитетах высадили порядка 3,6 тысячи деревьев и кустарников. Мероприятие прошло при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие».
Новые зелёные насаждения появились у мемориалов и братских захоронений, на территориях лесничеств, в парках, скверах и школьных дворах. В акциях участвовали представители органов власти, работники лесного хозяйства, общественные организации, ветераны, коллективы предприятий, педагоги и учащиеся.
Министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова отметила, что «Сад памяти» — это не просто экологическая акция, а общая дань уважения героям Великой Отечественной войны. «Каждое высаженное дерево — живой свидетель нашей благодарности, — подчеркнула она. — Пока растут эти молодые ели, сосны и дубы, память о великом подвиге продолжает жить и крепнуть вместе с ними».
Осенью акция продолжится в других муниципалитетах.