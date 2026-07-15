В Калининградской области высадили более 3,6 тыс. деревьев в рамках акции «Сад памяти» по нацпроекту

Министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова отметила, что «Сад памяти» — это не просто экологическая акция, а общая дань уважения героям Великой Отечественной войны. «Каждое высаженное дерево — живой свидетель нашей благодарности, — подчеркнула она. — Пока растут эти молодые ели, сосны и дубы, память о великом подвиге продолжает жить и крепнуть вместе с ними».