Наплавной мост через Оку на автодороге Павлово—Тумботино—Гороховец снова открыт для движения

По закону наплавные мосты проходят освидетельствование в Российском Классификационном Обществе (РКО) раз в пять лет. Предыдущее свидетельство о соответствии плавучего объекта истекало 30 июня 2026 года, что потребовало проведения ремонта и получения нового разрешения на эксплуатацию. В апреле 2026 года ГКУ НО «ГУАД» заключило контракт на ремонт; секции моста были отправлены на ремонт в посёлок Октябрьский (г.о.г. Бор) и на Чкаловскую судоверфь. Работы велись в усиленном режиме, без выходных.