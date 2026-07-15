Наплавной мост через Оку на автодороге Павлово—Тумботино—Гороховец снова открыт для движения

Наплавной мост через реку Оку на автодороге «Павлово — Тумботино — Гороховец» возобновил работу после планового ремонта, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. В настоящее время переправа функционирует в штатном режиме.
По закону наплавные мосты проходят освидетельствование в Российском Классификационном Обществе (РКО) раз в пять лет. Предыдущее свидетельство о соответствии плавучего объекта истекало 30 июня 2026 года, что потребовало проведения ремонта и получения нового разрешения на эксплуатацию. В апреле 2026 года ГКУ НО «ГУАД» заключило контракт на ремонт; секции моста были отправлены на ремонт в посёлок Октябрьский (г.о.г. Бор) и на Чкаловскую судоверфь. Работы велись в усиленном режиме, без выходных.
Специалисты отремонтировали корпуса понтонов и аппарели, заменили деформированные и изношенные узлы соединения секций, отремонтировали якорно‑швартовое устройство и электрооборудование. «Наплавной мост через Оку — важная транспортная артерия для жителей Павловского м[оного] и соседних округов. Своевременный ремонт и получение нового свидетельства РКО гарантируют безопасность переправы для автомобилистов и пешеходов. Работы проведены качественно, мост начал работать в штатном режиме», — отметили в ГКУ НО «ГУАД».
Ранее сообщалось, что ремонт Борского моста завершён за три недели.