Центр развития инженерных компетенций для молодых ученых работает в Вологде

В Вологодском государственном университете недавно открылся Центр развития инженерных компетенций. Здесь талантливые школьники, абитуриенты и студенты ведут свои первые исследования, создают научно-технические разработки. Об этом рассказал Антон Синицын, директор НОЦ «Проблемы современной техносреды» ВоГУ, директор Центра поддержки технологий и инноваций ВоГУ, доцент кафедры электрооборудования, педагог допобразования Центра ДНК ВоГУ.
Спикер подчеркнул: «Университет работает с молодежью по методике “проектной вертикали” — от первого включения в цифровую, инженерную и исследовательскую деятельность до осознанного профессионального выбора, участия в проектных командах и готовности к роли наставника и лидера изменений».
Многие перспективные разработки школьно-студенческих команд получили поддержку «Росмолодежь. Гранты». Молодой ученый Вячеслав Куницкий стал победителем конкурса микрогрантов Росмолодежи с проектом «Летняя научно-образовательная школа молодого специалиста EnergyNetSchool в 2023 году» (грант до 100 тыс. рублей). Проект позволил тиражировать опыт профориентационной инженерной подготовки студентов-наставников в вологодском университете.
Вячеслав Куницкий — член Совета молодых ученых и старший преподаватель кафедры электрооборудования института машиностроения, энергетики и транспорта ВоГУ. Недавно он также удостоился Государственной премии Вологодской области для молодых ученых по науке и технике за работу, посвященную утилизации тепловых сточных вод.
Еще один победитель, Даниил Широгоров, получил грант Росмолодежи за проект развития «Летней научно-образовательной школы молодого специалиста EnergyNetSchool» (до 1 млн рублей) за пределами региона. Вклад Даниила в научно-техническое развитие России отметили и на VI Всероссийской общественной премии «Гордость нации — 2025». В номинации «Поколение УМ» на окружном этапе он занял третье место.
В том же году магистрант ВоГУ Егор Орехов получил грант с проектом «Инженерное волонтерство-35 для энергоэффективного города» (до 1 млн рублей), позволившим сформировать систему инженерного наставничества в сфере повышения энергоэффективности зданий Вологды. Егор возглавил также межвузовский проект «Молодежная фиджитал-лаборатория цифрового моделирования технологической среды-35».
Одно из направлений, которые развивает центр, — молодежное технологическое предпринимательство. У ребят, создавших успешные проекты, есть возможность защититься по программе «Стартап как диплом». В центре развивают также добровольческую и наставническую работу по программе «Обучение служением» — это помогает молодым людям создавать и реализовывать проекты, приносящие реальную пользу обществу.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.