В Петербурге в 17-й раз прошел День Достоевского

День Достоевского состоялся в Санкт-Петербурге в первую субботу июля. Мероприятие провели в соответствии с задачами нацпроекта «Семья» уже в 17-й раз, сообщили в комитете по культуре города.
Так, программа фестиваля 4 июля включала экскурсии по Петербургу Достоевского, уличный спектакль с участием актеров городских театров, лекции, кинопоказы, квесты, мастер-классы. В этом году в празднике участвовали 15 учреждений: музеи, библиотеки, театры, общественные пространства.
Например, литературно-мемориальный музей Достоевского провел экскурсии по квартире писателя и тематические лекции. Государственный музей городской скульптуры организовал экскурсию «Ближний круг Достоевского» — о литераторах, музыкантах и художниках, с которыми он общался.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.