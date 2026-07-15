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Самолёт не мог приземлиться в пермском аэропорту Большое Савино из-за грозы

О случившемся рассказали пермяки, летевшие из Антальи.

Самолёт Анталья — Пермь авиакомпании «Победа» в течение 20 минут не мог приземлиться в аэропорту Большое Савино в Перми из-за грозы, рассказала сайту perm.aif.ru пермячка Юлия.

«Так получилось, что мы вылетели из Анталии с задержкой на полчаса. В Перми теоретически должны были оказаться позже. Тем не менее, когда мы сели в самолет, нам объявили, что долетим быстрее, чем обычно — за 4 часа 10 минут», — вспоминает собеседница.

Однако, по словам пермячки этого не произошло.

«Когда мы приближались к Перми, пилот объявил, что из-за грозы возникли неблагоприятные для посадки условия. Предупредил, что будем какое-то время кружить над городом. Так мы летали ещё минут 20 и, наконец, приземлились. К счастью, на борту все вели себя спокойно», — поделилась она.

Напомним, представители МЧС по Пермскому краю ранее предупреждали жителей региона о грозе, крупном граде и усилении ветра до 20−25 метров в секунду вечером 15 июля. Водителям советуют снизить скорость, избегать резких манёвров, соблюдать дистанцию и учитывать состояние дорожного покрытия. А пешеходам рекомендуют быть особенно внимательными при переходе проезжей части.

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