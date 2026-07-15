Самолёт не мог приземлиться в пермском аэропорту Большое Савино из-за грозы

«Так получилось, что мы вылетели из Анталии с задержкой на полчаса. В Перми теоретически должны были оказаться позже. Тем не менее, когда мы сели в самолет, нам объявили, что долетим быстрее, чем обычно — за 4 часа 10 минут», — вспоминает собеседница.