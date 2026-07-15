Появилось расписание первых матчей воронежского «Факела» в Кубке России

Точные даты второго круга пока не определены, но известно, что на выезде «Факел» сыграет с «Краснодаром в период с 13 по 15 октября, примет дома “Ахмат” с 27 по 29 октября и отправится в Москву на встречу с “Динамо” с 24 по 26 ноября.