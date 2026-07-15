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Появилось расписание первых матчей воронежского «Факела» в Кубке России

Воронежский «Факел» в группе В Пути РПЛ сыграет первый матч в розыгрыше Кубка России 5 августа на домашней арене. Соперником «огнеопасных» станет московское «Динамо». Расписание первых встреч кубка опубликовал Российский футбольный союз (РФС).

Источник: Коммерсантъ

Воронежский «Факел» в группе В Пути РПЛ сыграет первый матч в розыгрыше Кубка России 5 августа на домашней арене. Соперником «огнеопасных» станет московское «Динамо». Расписание первых встреч кубка опубликовал Российский футбольный союз (РФС).

Следующий матч воронежцы проведут на выезде 18 августа против грозненского «Ахмата». Заключительная игра в первом круге группового этапа «Факелу» предстоит с «Краснодаром» 1 сентября — этот матч пройдет в Воронеже.

Точные даты второго круга пока не определены, но известно, что на выезде «Факел» сыграет с «Краснодаром в период с 13 по 15 октября, примет дома “Ахмат” с 27 по 29 октября и отправится в Москву на встречу с “Динамо” с 24 по 26 ноября.

Ранее «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в первом круге сезона 2026/2027 Российской премьер-лиги «Факел» десять раз сыграет дома и семь раз — на выезде. В первом туре соперником «огнеопасных» станет «Динамо» из Махачкалы. Встреча состоится в Воронеже 25 июля.

Сейчас команда заканчивает летние сборы. В контрольных матчах «Факел» выиграл со счетом 3:1 у «Ростова» и сыграл вничью 1:1 с «Акроном». Второй спарринг с «Ростовом» проходит сегодня, 15 июля. Матч начался в 18:00, воронежцы пока ведут со счетом 1:0.

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