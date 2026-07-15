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В Приангарье сделали инструкции для получения документов на полеты дронов

Схемы объясняют, какие есть требования для юридических и физических лиц.

Отдел беспилотных авиационных систем Центра транспорта Иркутской области подготовил пошаговые инструкции для запуска БАС. Такая работа ведется по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Алгоритм подготовки документов представляет собой блок-схему, которая объясняет, какие есть требования для юридических и физических лиц. Вторая схема описывает полную последовательность действий для получения всех разрешений на полет беспилотного воздушного судна в границах Иркутской области.

Отметим, с 2026 года ведется разработка комплексной стратегии развития беспилотных авиационных систем. Отдельный раздел посвятят научно-производственному центру «Байкал», который станет «одним окном» и региональным штабом, создаст авиационный учебный центр и обеспечит загрузку существующих мощностей.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.