В Приангарье сделали инструкции для получения документов на полеты дронов

Отдел беспилотных авиационных систем Центра транспорта Иркутской области подготовил пошаговые инструкции для запуска БАС. Такая работа ведется по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Алгоритм подготовки документов представляет собой блок-схему, которая объясняет, какие есть требования для юридических и физических лиц. Вторая схема описывает полную последовательность действий для получения всех разрешений на полет беспилотного воздушного судна в границах Иркутской области.
Отметим, с 2026 года ведется разработка комплексной стратегии развития беспилотных авиационных систем. Отдельный раздел посвятят научно-производственному центру «Байкал», который станет «одним окном» и региональным штабом, создаст авиационный учебный центр и обеспечит загрузку существующих мощностей.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.