Выплату по программе «Земский учитель» вдвое увеличили в Ростовской области

В Ростовской области вдвое увеличили выплату для участников программы «Земский учитель» — до 2 млн рублей. В этом году на нее может рассчитывать 21 педагог. Всего же выплаты получили уже более 140 учителей. Об этом рассказала Ольга Перченко, учитель МАОУ «Лицей № 11» Ростовской области, волонтер и участница клуба «Мы вместе».
Для молодых специалистов предусмотрена также стимулирующая надбавка в 10% от оклада. За классное руководство в населенных пунктах, где живет менее 100 тыс. человек, выплачивают ежемесячно 10 тыс. рублей.
Педагоги региона получают достойные награды за профессиональные достижения. Более 13 млн рублей — в качестве ежегодной премии губернатора. В этом году главная премия конкурса «Учитель года Дона» увеличена до 500 тыс. рублей. Победители, призеры и финалисты всероссийских конкурсов могут получить по 200 тыс. рублей.
Заслужить награду можно в одном из региональных этапов шести всероссийских конкурсов: «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Педагогический дебют», «Сердце отдаю детям», «Учитель-дефектолог» и «Мастер года».
В 2026 году в финале регионального этапа конкурса «Учитель года России — 2026» приняли участие 120 педагогов. Новый конкурс «Заслуженный учитель Дона» в этом году собрал 362 заявки. Двенадцать учителей из Ростовской области — победители в проектах «Флагманы образования», а педагог из поселка Каменоломни завоевала Гран-при областного этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя».
Гордость за свою профессию и общественное признание не менее мощные стимулы, чем материальные награды. В День учителя в Ростовском музыкальном театре проходит торжественный прием «Учителями славится Россия» с участием губернатора, который лично вручает награды. В районах устраивают праздничные концерты и чествования педагогов. Педагогам посвящен проект молодежного парламента «Труд. Профессия. Будущее» — это видеорассказы о педагогах, в том числе из отдаленных сельских школ.
Ольга Перченко убеждена: «Эффект от этих мер очевиден: повышается престиж профессии, привлекаются молодые кадры в сельские школы, создаются возможности для профессионального роста и признания. Все это работает на повышение качества образования в регионе».
Стимулирующие надбавки и другие меры поддержки для привлечения молодых кадров в села и поддержка сельских педагогов — часть нацпроекта «Молодёжь и дети».