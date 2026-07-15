Выплату по программе «Земский учитель» вдвое увеличили в Ростовской области

Гордость за свою профессию и общественное признание не менее мощные стимулы, чем материальные награды. В День учителя в Ростовском музыкальном театре проходит торжественный прием «Учителями славится Россия» с участием губернатора, который лично вручает награды. В районах устраивают праздничные концерты и чествования педагогов. Педагогам посвящен проект молодежного парламента «Труд. Профессия. Будущее» — это видеорассказы о педагогах, в том числе из отдаленных сельских школ.