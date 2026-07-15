Три новых кластера «Профессионалитета» откроют в Тюменской области осенью

В сентябре 2026 года в Тюменской области откроются три новых кластера — «Сельское хозяйство» на базе Ишимского многопрофильного техникума, «Строительная отрасль» в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства, а также «Химическая отрасль» на базе Тобольского многопрофильного техникума. Об этом рассказал Иван Зарубин, заместитель директора Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства. Он отметил: «Тюменская область является одним из активных регионов — участников федерального проекта “Профессионалитет”. В регионе создана мощная сеть образовательно-производственных кластеров, которая ежегодно расширяется. Успешно функционируют несколько крупных кластеров, в которые входят более 10 организаций профобразования».
В прошлом году по федпроекту «Профессионалитет» грантовую поддержку в регионе выиграли три кластера среднего профессионального образования.
Подготовка специалистов в кластерах региона охватывает все критически важные отрасли — медицину, производство строительных материалов, нефтехимию, строительство, сельское хозяйство. Работодатели выступают полноценными инвесторами и соавторами учебного процесса. Они участвуют в финансировании капитального ремонта и закупке высокотехнологичного оборудования для мастерских. Программы обучения оптимизированы, чтобы студенты быстрее освоили прикладные навыки, практикуясь на реальных рабочих местах с выплатой зарплаты.
В регионе действует мощная поддержка обучения в учреждениях СПО. Ежегодно лучшим учащимся за достижения в учебе, науке и профессиональном мастерстве назначают именную стипендию губернатора Тюменской области. В учебно-производственных комплексах на базе СПО студенты выполняют реальные заказы и получают официальную зарплату без отрыва от учебы.
В области активно развивается и конкурсное движение. Региональный этап чемпионата «Профессионалы» собирает тысячи участников, а победители получают денежные сертификаты от правительства области и гарантированное трудоустройство. В конкурсе «Лучший по профессии» молодые специалисты соревнуются с ветеранами производства. Победители получают досрочное повышение квалификационного разряда.
Возможности трудоустройства для студентов по программам «Профессионалитета» близки к 100%, а период адаптации после выпуска сокращается всего до одного месяца. Выпускник приходит на предприятие не новичком, а готовым специалистом, знающим все регламенты компании.
Рабочие специальности в Тюменской области переживают настоящий бум популярности. Выпускники все чаще делают осознанный выбор в пользу колледжей и техникумов — в регионе этот показатель среди девятиклассников достиг 60%.
Работодатели в свою очередь готовы платить за реальные навыки: на старте карьеры квалифицированный сварщик, монтажник или оператор станков с ЧПУ в регионе зарабатывает от 70−80 тысяч рублей, а опытным специалистам крупные предприятия готовы платить от 120 тысяч до 200 тысяч рублей. Кроме того, тюменские работодатели предлагают расширенные соцпакеты: полисы ДМС, помощь с арендой жилья или оформлением льготной ипотеки, бесплатный транспорт до работы и программы поддержки молодых семей.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.