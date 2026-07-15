Три новых кластера «Профессионалитета» откроют в Тюменской области осенью

В сентябре 2026 года в Тюменской области откроются три новых кластера — «Сельское хозяйство» на базе Ишимского многопрофильного техникума, «Строительная отрасль» в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства, а также «Химическая отрасль» на базе Тобольского многопрофильного техникума. Об этом рассказал Иван Зарубин, заместитель директора Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства. Он отметил: «Тюменская область является одним из активных регионов — участников федерального проекта “Профессионалитет”. В регионе создана мощная сеть образовательно-производственных кластеров, которая ежегодно расширяется. Успешно функционируют несколько крупных кластеров, в которые входят более 10 организаций профобразования».