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В Калининграде очевидец помешал краже колёс с автомобиля

Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник: Клопс.ru

Двух жителей Калининграда задержали при попытке украсть колеса с припаркованного автомобиля Mercedes. Об этом в среду, 15 июля, сообщило региональное управление МВД.

В полицию обратился житель одного из домов в Московском районе. Он сообщил, что во дворе двое молодых людей сняли колесо с автомобиля его знакомого. До приезда сотрудников полиции очевидец самостоятельно удерживал подозреваемых.

По данным правоохранителей, задержанными оказались 21-летний житель Калининграда и его 17-летний приятель. Установлено, что один из них владеет таким же автомобилем и решил незаконно снять колёса с чужой машины, чтобы установить их на свою.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу, совершенную группой лиц с причинением значительного ущерба (ч. 3 ст. 30, пп. «а, г» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В Калининграде полицейские раскрыли кражу ювелирных изделий стоимостью свыше миллиона рублей.

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