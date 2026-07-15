Как отметить День Нептуна в компании взрослых и детей

День Нептуна — один из самых веселых летних праздников. Его трудно представить без морского царя с трезубцем, водных битв и веселых конкурсов. Хотя современный формат праздника появился сравнительно недавно, его главный герой известен еще со времен Древнего Рима. Откуда взялся День Нептуна, какие традиции с ним связаны и как организовать праздник для детей и взрослых — в материале «Газеты.Ru».