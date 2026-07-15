Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть малину

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мелкие косточки и органические кислоты в малине могут раздражать слизистую желудка, что особенно опасно при гастрите и язве, рассказала эксперт по питанию и здоровью детей, специалист по коррекции пищевого поведения, ароматерапевт Елена Милаева.