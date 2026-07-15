Ростовская область вложила 2,2 млрд рублей в благоустройство в 2025 году

Ростовская область в 2025 году направила около 2,2 млрд руб. на обновление городских пространств в рамках государственной программы, перевыполнив плановые показатели: вместо запланированных 168 объектов в регионе привели в порядок 230 территорий. Региональный министр жилищно-коммунального хозяйства Антонина Пшеничная представила итоги реализации госпрограммы по формированию современной городской среды на заседании областного правительства.
Совокупный объем финансирования составил почти 2,2 млрд руб.: федеральная казна выделила 1,2 млрд руб., региональный бюджет добавил 819,6 млн руб., муниципалитеты обеспечили еще 94,9 млн руб.
Плановое задание на 2025 год предусматривало приведение в порядок не менее 168 общественных пространств, а также одного объекта — победителя всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. По словам Антонины Пшеничной, установленный федеральный норматив не только выполнен, но и превышен: в зачёт принято 172 общественные территории, а суммарное число обновленных объектов достигло 230.
На 2026 год ведомство запланировало благоустройство 161 пространства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни».
Губернатор Юрий Слюсарь, формулируя задачи профильному министерству и руководителям муниципальных образований, акцентировал внимание на ключевых принципах преобразования городской среды. «Это уникальный формат преображения городов. Необходимо соблюсти несколько условий, одно из главных — максимальное сохранение зеленых насаждений, точечный, единичный подход к каждому дереву, сохранение исторического, культурного своеобразия. И самое важное — ответственно выбирать подрядчиков работ и контролировать их работу на каждом этапе», — заявил глава региона.