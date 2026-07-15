Ростовская область вложила 2,2 млрд рублей в благоустройство в 2025 году

Плановое задание на 2025 год предусматривало приведение в порядок не менее 168 общественных пространств, а также одного объекта — победителя всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. По словам Антонины Пшеничной, установленный федеральный норматив не только выполнен, но и превышен: в зачёт принято 172 общественные территории, а суммарное число обновленных объектов достигло 230.