Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Напряжение пропало и трамваи в Калининграде вечером 15 июля встали

Вагоны не могут проехать по острову.

В Калининграде на улице Октябрьской вечером 15 июля пропало напряжение — встали трамваи, движение троечек и пятерочек оказалось заблокировано в двух направлениях. Об этом сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок.

Трамваи маршрута № 3 временно пустили по кругу: начальная станция «Центральный парк» — ул. Черняховского — ул. 9 Апреля — ул. Шевченко — Ленинский проспект — Центральный парк.

Трамваи маршрута № 5 временно следуют по кругу: начальная станция «ул. Бассейная» — ул. Черняховского — ул. 9 Апреля — ул. Шевченко — Ленинский проспект — конечная станция «ул. Бассейная».

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше