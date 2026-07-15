Напряжение пропало и трамваи в Калининграде вечером 15 июля встали

В Калининграде на улице Октябрьской вечером 15 июля пропало напряжение — встали трамваи, движение троечек и пятерочек оказалось заблокировано в двух направлениях. Об этом сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок.
Трамваи маршрута № 3 временно пустили по кругу: начальная станция «Центральный парк» — ул. Черняховского — ул. 9 Апреля — ул. Шевченко — Ленинский проспект — Центральный парк.
Трамваи маршрута № 5 временно следуют по кругу: начальная станция «ул. Бассейная» — ул. Черняховского — ул. 9 Апреля — ул. Шевченко — Ленинский проспект — конечная станция «ул. Бассейная».
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