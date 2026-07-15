В Стамбуле задержали россиян за чтение Библии, им грозит депортация

32-летний Игорь и 35-летняя Виктория прилетели в Турцию на отдых из Москвы. На следующий день они пришли в собор Святой Софии, где мужчина начал читать Библию, которую принес с собой. После этого супругов «сразу окружили и повели вниз, из мечети наружу», поделился Игорь. Затем их привезли в полицейский участок в районе Фатих и заставили сдать вещи для описи.