В Ингушетии утвердили новую программу переселения из аварийного жилья

Новую программу переселения граждан из аварийного жилья утвердили в Ингушетии, сообщили в администрации главы и правительства республики. Работа ведется при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Программа рассчитана до 2030 года. Она охватит 2155 человек, проживающих в 28 многоквартирных домах, которые были признаны аварийными после 1 января 2017 года. Общая площадь помещений составляет более 43 тыс. кв. м. Уточняется, что предыдущий этап программы дал положительные результаты: вместо планировавшихся 310 человек фактически были переселены 635 жителей республики и предоставлено почти 6,7 тыс. кв. м нового жилья.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.