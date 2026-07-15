В Ингушетии утвердили новую программу переселения из аварийного жилья

Программа рассчитана до 2030 года. Она охватит 2155 человек, проживающих в 28 многоквартирных домах, которые были признаны аварийными после 1 января 2017 года. Общая площадь помещений составляет более 43 тыс. кв. м. Уточняется, что предыдущий этап программы дал положительные результаты: вместо планировавшихся 310 человек фактически были переселены 635 жителей республики и предоставлено почти 6,7 тыс. кв. м нового жилья.