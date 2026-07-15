На Земле Франца-Иосифа обнаружили новый вид арктического вируса-бактериофага

Гипотеза исследователей заключается в том, что фаг, который может атаковать птичьи штаммы кишечной палочки, можно применить в медицине для борьбы с ее разновидностями, например, вызывающими циститы в урологических стационарах или септические состояния в реанимациях. Исследования в лаборатории не подтвердили, что выделенный бактериофаг способен работать на клинических изолятах кишечной палочки.