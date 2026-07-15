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У жителя Нестеровского района конфискован автомобиль за повторное пьяное вождение

Мужчина попался за рулем в состоянии опьянения не первый раз и стал фигурантом уголовного дела.

Источник: Комсомольская правда

У жителя Нестеровского района конфискован автомобиль «Ауди» за повторное нетрезвое вождение. Об этом сообщает 15 июля пресс-служба областной прокуратуры.

47-летний мужчина 2 января этого года в пос. Илюшино управлял авто в нетрезвом состоянии — его задержали сотрудники МВД. При этом он был уже подвергнут административному наказанию за аналогичное нарушение.

Суд назначил автомобилисту 200 часов обязательных работ с лишением прав на 2 года.

Автомобиль у любителя выпить конфисковал в доход государства.