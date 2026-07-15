Количество высокобалльных ЕГЭ на Дону выросло на 20 процентов

В этом году экзамены сдавали более 46 тысяч девятиклассников и почти 16,5 тысячи выпускников одиннадцатых классов. Министр отметила положительную динамику: число работ, оцененных на 80 и более баллов, выросло на 20% и превысило семь тысяч. Из них 217 написаны на максимальные 100 баллов. 17 выпускников стали двухсотбалльниками, еще четыре — трехсотбалльниками.