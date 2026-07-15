Количество высокобалльных ЕГЭ на Дону выросло на 20 процентов

Почти на четверть выросло количество высокобалльных работ по ЕГЭ в Ростовской области. Такими результатами экзаменационной кампании поделилась министр общего и профессионального образования региона Виктория Чернышова на расширенном заседании донского правительства.
В этом году экзамены сдавали более 46 тысяч девятиклассников и почти 16,5 тысячи выпускников одиннадцатых классов. Министр отметила положительную динамику: число работ, оцененных на 80 и более баллов, выросло на 20% и превысило семь тысяч. Из них 217 написаны на максимальные 100 баллов. 17 выпускников стали двухсотбалльниками, еще четыре — трехсотбалльниками.
Окончательные итоги подведут после завершения дополнительного периода — он продлится до 25 сентября.
В этом году школьники чаще выбирали естественно-научные и технические предметы: информатику, профильную математику, физику, биологию и химию. По этим дисциплинам вырос и средний балл.
Губернатор Юрий Слюсарь поблагодарил выпускников за выбор ростовских вузов. Он отметил, что 70 процентов стобалльников решили поступать в университеты области, и предложил лично поздравить отличников на отдельной встрече.
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