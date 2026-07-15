БРЯНСК, 15 июл — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили в небе над Воронежем шесть беспилотников, в городе отменили опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.
В среду Гусев предупредил жителей Воронежа об объявлении тревоги в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.
«Отмена непосредственной опасности атаки БПЛА в Воронеже! Дежурными силами ПВО в небе над городом было обнаружено и уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Он также напомнил, что в Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.
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