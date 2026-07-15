Ростовскую агрофирму «Донецкая долина» пытается обанкротить налоговая

Одним из ключевых триггеров кризиса ликвидности руководство называет специфику режима единого сельскохозяйственного налога. ЕСХН — льготный фискальный инструмент для аграрных производителей, предусматривающий ставку 6% с разницы между доходами и расходами и освобождающий от уплаты налога на прибыль и налога на имущество. Однако декларация по нему подаётся единожды в год, вследствие чего налоговая задолженность формально фиксируется в начале календарного года. «Система налогообложения у нас такая, что мы подаем декларацию раз в год. Ни первое полугодие, ни третий квартал не показательны. У нас показания идут за весь год», — пояснила госпожа Иванова.