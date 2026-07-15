Более 30 тысяч первоклассников пойдут в нижегородские школы в новом учебном году

В Нижегородской области завершилась основная волна зачисления в первый класс: в 2026/2027 учебном году в школы региона пойдут более 30 тысяч первоклассников, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. По данным министерства образования области, 56% родителей подали заявления через портал «Госуслуги», остальные пришли с документами лично.
«В этом году возможностью записать ребенка в первый класс через электронные сервисы воспользовались почти 17,1 тысячи нижегородских семей. Это на тысячу больше, чем годом ранее. Электронная запись позволяет родителям спокойно, из дома, подать документы и отслеживать статус заявления в режиме реального времени. Для министерства же такой формат работы дает возможность оперативно анализировать данные в разных районах города и области», — отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
До 5 сентября у родителей, которые хотят направить ребенка на обучение в школу не по месту регистрации, остается возможность подать соответствующую заявку в образовательную организацию. Ребенка примут, если в школе останутся свободные места.
Если у родителей возникнут вопросы, они могут обратиться к ответственным за прием сотрудникам школ или позвонить в министерство образования по номеру: 8 (831) 437−07−92. Звонки принимаются по средам и пятницам с 15:00 до 17:00.
Напомним, обеспечение комфортного поступления в первый класс отвечает одним из главных приоритетов национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется с 2025 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».
Ранее сообщалось, что более 65,5 тысячи детей отдохнут этим летом в пришкольных лагерях Нижегородской области.