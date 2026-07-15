Более 30 тысяч первоклассников пойдут в нижегородские школы в новом учебном году

«В этом году возможностью записать ребенка в первый класс через электронные сервисы воспользовались почти 17,1 тысячи нижегородских семей. Это на тысячу больше, чем годом ранее. Электронная запись позволяет родителям спокойно, из дома, подать документы и отслеживать статус заявления в режиме реального времени. Для министерства же такой формат работы дает возможность оперативно анализировать данные в разных районах города и области», — отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.