Уральский форум женщин соберет в Екатеринбурге более 3 тыс. участников

IV Уральский форум женщин «Создавая жизнь» пройдет в Екатеринбурге 17 июля по нацпроекту «Семья», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Масштабное событие объединит экспертов, общественных деятелей, предпринимателей, представителей власти, родительских и профессиональных сообществ — всего более 3 тысяч участников.
Форум проведут одновременно на нескольких знаковых площадках столицы Среднего Урала. Среди них — «Ельцин Центр», «Екатеринбург Арена», Законодательное собрание Свердловской области, библиотека имени В. Г. Белинского, детская филармония и «Кванториум РЖД». Девять тематических треков затронут вопросы здоровья и долголетия, семьи, женских сообществ, политики, материнства, спорта и профессиональной реализации женщин.
В программе форума запланированы дискуссии, мастер-классы, открытые интервью, нетворкинг, маркет локальных проектов, поиск наставников и другие события. Центральным из них станет пленарная сессия, которая пройдет в «Екатеринбург Арене». Зарегистрироваться для участия в форуме и ознакомиться с программой мероприятий можно по ссылке.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.