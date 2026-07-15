Уральский форум женщин соберет в Екатеринбурге более 3 тыс. участников

В программе форума запланированы дискуссии, мастер-классы, открытые интервью, нетворкинг, маркет локальных проектов, поиск наставников и другие события. Центральным из них станет пленарная сессия, которая пройдет в «Екатеринбург Арене». Зарегистрироваться для участия в форуме и ознакомиться с программой мероприятий можно по ссылке.