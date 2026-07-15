Проект капремонта исторического здания школы № 21 в Калининграде прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект капитального ремонта фасада и крыши здания средней общеобразовательной школы № 21 имени Алексея Леонова в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
В качестве экспертной организации выступил калининградский Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве. Проектную документацию готовила компания «Авалон-Про» (Калининград). Указанный застройщик — само образовательное учреждение. Положительное заключение получено 15 июля 2026 года. Форма экспертизы — государственная.
Здание, расположенное на ул. Бассейной, 40, является объектом культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий Академии художеств (архитектор Ф. Ларс): главное здание с двумя рельефами (скульптор С. Кауэр, ракушечник)» (1913−1919 годы).
Ранее сообщалось, что в 2026 году в Калининграде планируют провести ремонтные работы в 11 школах. Речь шла о гимназии № 40, лицеях № 18, 23, 35 и 49, школах № 5, 9, 11, 24, 43 и 50.