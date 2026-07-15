Индустриальный парк «Подгоренский» в Воронежской области лишится своего статуса

Поскольку до настоящего времени здесь не реализован ни один проект, то по закону парк лишается своего особого статуса со всеми вытекающими последствиями — досрочным расторжением договора о развитии площадки с управляющей компанией и исключением ИП из реестра индустриальных парков и управляющих компаний индустриальных парков Воронежской области.