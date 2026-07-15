С начала июля в Калининградскую область ввезли около 500 тонн арбузов из других стран. В регион поступило 26 партий продукции. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.
Арбузы импортировали из Узбекистана, Марокко, Турции и Азербайджана. Образцы продукции направили на исследование в лабараторию.
«На основании полученных заключений лаборатории карантинные объекты в продукции не обнаружены. Ведомством выдано 26 актов карантинного фитосанитарного контроля. После завершения контрольно-надзорных мероприятий грузы проследовали в адреса получателей», — рассказали в Россельхознадзоре.
Ранее сообщали, что с начала года в Калининградскую область ввезли более 1,5 тысяч тонн свежих ягод из других стран. Продукцию импортировали из Сербии, Турции, Аргентины, Марокко, Сербии, Турции, Перу и Чили.