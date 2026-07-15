Воронежский вуз представил в Москве опыт развития агротехклассов

Анна Воронина выступила на сессии «Кадры для АПК: партнерство бизнеса и образовательных организаций при участии родительского сообщества» с докладом «Перезагрузка аграрного образования: опыт компаний». В своем докладе она представила эволюцию проекта «Агротехкласс» в Воронежской области и предложила решения системных задач подготовки кадров для отрасли. Она отметила, что к 2025 году проект вышел на межрегиональный уровень, охватив 1096 учеников из 27 школ Воронежской области и 14 классов в Липецкой области.