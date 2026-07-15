Воронежский вуз представил в Москве опыт развития агротехклассов

Врио ректора Воронежского государственного аграрного университета (ГАУ) Анна Воронина представила опыт развития агротехклассов на форуме агротехнологического образования в Москве. Такие классы открывают по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Министерстве сельского хозяйства Воронежской области.
Анна Воронина выступила на сессии «Кадры для АПК: партнерство бизнеса и образовательных организаций при участии родительского сообщества» с докладом «Перезагрузка аграрного образования: опыт компаний». В своем докладе она представила эволюцию проекта «Агротехкласс» в Воронежской области и предложила решения системных задач подготовки кадров для отрасли. Она отметила, что к 2025 году проект вышел на межрегиональный уровень, охватив 1096 учеников из 27 школ Воронежской области и 14 классов в Липецкой области.
Кроме того, врио ректора подчеркнула, что партнерами университета выступают крупнейшие агрохолдинги и предприятия. Их участие позволяет выстроить модель непрерывного практико-ориентированного обучения. Также в докладе была представлена современная модель подготовки кадрового потенциала: для учеников 7−9-х классов организованы предпрофильные классы, а для 10−11-х классов — профильные с углубленным изучением дисциплин.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.