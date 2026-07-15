Sucden с активами в Липецкой области взяла под контроль производителя кофе Poetti

Ряд активов Sucden базируются в Липецкой области, где ей принадлежат Елецкий сахарный завод мощностью 10 тыс. т в сутки и Добринский (6 тыс. т в сутки). Также здесь зарегистрированы юрлица ООО «Агросервис» и «Агрофирма Елецкий». В 2020 году французский холдинг выкупил сахарный бизнес местной группы «Трио» семьи Уваркиных.