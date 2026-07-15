Переданные Казахстану тигры успешно осваиваются на новой территории

«Тигры успешно осваиваются. Самое главное, что у них не проявилось никаких скрытых травм или болезней. Считается, что если есть какое-то заболевание, травма, то в течение 30 дней это проявится. Но уже прошло достаточно времени и, к счастью, ничего не проявилось. Это говорит о том, что тигры были доставлены в нормальной физиологической форме, без повреждений и заболеваний», — сказал собеседник.