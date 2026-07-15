Переданные Казахстану тигры успешно осваиваются на новой территории

ВЛАДИВОСТОК, 15 июл — РИА Новости. Четыре амурских тигра, которых Россия передала Казахстану, успешно осваиваются на новой территории, у них не проявилось болезней или скрытых травм, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
В мае Россия в рамках программы восстановления популяции тигра в Казахстане передала этой стране четырех амурских тигров. Их доставили в резерват «Иле-Балхаш». Президент России Владимир Путин на встрече с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым назвал проект примером партнерства в природоохранной сфере двух стран.
«Тигры успешно осваиваются. Самое главное, что у них не проявилось никаких скрытых травм или болезней. Считается, что если есть какое-то заболевание, травма, то в течение 30 дней это проявится. Но уже прошло достаточно времени и, к счастью, ничего не проявилось. Это говорит о том, что тигры были доставлены в нормальной физиологической форме, без повреждений и заболеваний», — сказал собеседник.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.