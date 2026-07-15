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Нижегородская область изучает опыт Мордовии для возвращения зубров

Делегация Законодательного собрания Нижегородской области посетила Мордовский государственный природный заповедник имени П. Г. Смидовича.

Председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов 14 июля посетил Мордовский государственный природный заповедник имени П. Г. Смидовича, где вместе с директором заповедника Александром Ручиным обсудил опыт разведения зубров в Республике Мордовия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания Делегация изучила практику интродукции и содержания животных, чтобы использовать успешные наработки при подготовке проекта по возвращению зубра на нижегородскую землю.

Исторические сведения указывают, что зубры обитали в регионе до примерно 1816 года; сегодня вид занесён в Красную книгу, и восстановление популяции ведётся в ряде российских регионов — в том числе во Владимирской области, Мордовии и Башкортостане. Мордовский заповедник начал интродукцию в 2019 году: за шесть лет численность там выросла более чем в четыре раза и превысила 40 особей. Эксперты отметили, что зубры требуют лесов с лиственными породами и больших пространств; многие специалисты предпочитают свободный выгул вместо длительного вольерного содержания, поскольку вольеры со временем вытаптываются.

Также обсуждались ресурсные и организационные нюансы: кормление стада (на 40 голов в неделю требуется до 250 кг сена, ежедневно — свыше 300 кг овса или ячменя и десятки килограммов корнеплодов), большие радиусы активности животных (в среднем около 22 км, иногда до 100 км) и необходимость охраны. Во время встречи Атмахов сообщил, что председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин поручил оценить возможности региона и подготовить план действий по возвращению зубров, опираясь на опыт соседних территорий.

В Нижегородской области пока нет готовой особо охраняемой природной территории, подходящей по составу лесов (осина, ива, дуб, рябина) для интродукции, поэтому рассматриваются два пути: создание региональной ООПТ или привлечение заинтересованного охотничьего хозяйства, готового взять на себя содержание и охрану животных (пример такого подхода есть в Калужской области). Законодательное Собрание и правительство области продолжат работу с экспертами по выбору территории и формированию дорожной карты проекта с учётом региональных особенностей.

Ранее сообщалось, что фотоловушка засняла медведицу с тремя детенышами в Керженском заповеднике.