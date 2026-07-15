Нижегородская область изучает опыт Мордовии для возвращения зубров

Исторические сведения указывают, что зубры обитали в регионе до примерно 1816 года; сегодня вид занесён в Красную книгу, и восстановление популяции ведётся в ряде российских регионов — в том числе во Владимирской области, Мордовии и Башкортостане. Мордовский заповедник начал интродукцию в 2019 году: за шесть лет численность там выросла более чем в четыре раза и превысила 40 особей. Эксперты отметили, что зубры требуют лесов с лиственными породами и больших пространств; многие специалисты предпочитают свободный выгул вместо длительного вольерного содержания, поскольку вольеры со временем вытаптываются.