В Калининграде мужчину приговорили к 12 годам колонии за госизмену

В Калининграде мужчину приговорили к 12 годам колонии за государственную измену. О приговоре сообщает пресс-служба областного суда.
Известно, что горожанин контактировал с представителями иностранной организации и по их заданию осуществлял действия, направленные против безопасности РФ.
Отбывать наказание мужчине предстоит в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год.
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