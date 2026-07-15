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В Калининграде мужчину приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Горожанин активно сотрудничал с представителями иностранной организации.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде мужчину приговорили к 12 годам колонии за государственную измену. О приговоре сообщает пресс-служба областного суда.

Известно, что горожанин контактировал с представителями иностранной организации и по их заданию осуществлял действия, направленные против безопасности РФ.

Отбывать наказание мужчине предстоит в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год.

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