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В Брянске сотрудники водоканала обучились на «Фабрике процессов»

Это специализированная площадка, где можно на практике оценить пользу бережливых инструментов.

Обучение на «Фабрике производственных процессов» прошли работники «Брянскгорводоканала». Тренинг организовали по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в областном центре «Мой бизнес».

В ходе трех игровых рабочих смен сотрудники показали высокий уровень взаимодействия. Команда не только выпустила девять качественных изделий, но и оптимизировала производственные показатели, добившись роста прибыли и снижения себестоимости.

Напомним, «Фабрика процессов» — это специализированная площадка для практического освоения инструментов бережливого производства по федеральному проекту «Производительность труда». С 2022 года обучение там прошли более 700 специалистов Брянской области, а в 2026-м число выпускников пополнится еще сотней профессионалов.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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