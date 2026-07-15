В Брянске сотрудники водоканала обучились на «Фабрике процессов»

Обучение на «Фабрике производственных процессов» прошли работники «Брянскгорводоканала». Тренинг организовали по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в областном центре «Мой бизнес».
В ходе трех игровых рабочих смен сотрудники показали высокий уровень взаимодействия. Команда не только выпустила девять качественных изделий, но и оптимизировала производственные показатели, добившись роста прибыли и снижения себестоимости.
Напомним, «Фабрика процессов» — это специализированная площадка для практического освоения инструментов бережливого производства по федеральному проекту «Производительность труда». С 2022 года обучение там прошли более 700 специалистов Брянской области, а в 2026-м число выпускников пополнится еще сотней профессионалов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.