Почти 600 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию за шесть месяцев 2026 года

За первые шесть месяцев 2026 года 275 тысяч жителей региона направлены на второй этап обследования; по его итогам выявлено более 11 тысяч случаев заболеваний системы кровообращения, 2 тысячи случаев сахарного диабета, около 2 тысяч заболеваний органов пищеварения, порядка 1,7 тысячи болезней органов дыхания, а также более тысячи впервые диагностированных онкологических заболеваний. В регионе также продолжается углублённая диспансеризация и оценка репродуктивного здоровья: более 100 тысяч прошли углублённую диспансеризацию, почти 200 тысяч — скрининг репродуктивного здоровья. Профилактические мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», диспансеризацию можно пройти в 82 медицинских организациях региона; работающим гражданам предоставляется оплачиваемый день для прохождения обследования, а также доступны выездные формы работы и запись через электронные сервисы.