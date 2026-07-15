Почти 600 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию за шесть месяцев 2026 года

В первом полугодии 2026 года в Нижегородской области диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли почти 600 тысяч жителей региона, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона со ссылкой на данные министерства здравоохранения Нижегородской области. Согласно информации, это составляет 43,7% от планового показателя и свидетельствует о стабильном интересе граждан к своевременной оценке состояния здоровья.
Основная цель диспансеризации — не только выявление уже имеющихся заболеваний, но и определение факторов риска их развития, что позволяет вовремя начать лечение и повысить качество жизни. Наталья Савицкая, главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства и главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, отметила, что современные подходы делают профилактику более эффективной и персонализированной: «Сегодня диспансеризация — это не просто набор медицинских исследований. Это комплексная оценка состояния здоровья человека, которая помогает увидеть возможные риски еще до появления выраженных симптомов заболевания. Чем раньше выявлена проблема, тем больше возможностей для проведения эффективного лечения и сохранения активного долголетия».
За первые шесть месяцев 2026 года 275 тысяч жителей региона направлены на второй этап обследования; по его итогам выявлено более 11 тысяч случаев заболеваний системы кровообращения, 2 тысячи случаев сахарного диабета, около 2 тысяч заболеваний органов пищеварения, порядка 1,7 тысячи болезней органов дыхания, а также более тысячи впервые диагностированных онкологических заболеваний. В регионе также продолжается углублённая диспансеризация и оценка репродуктивного здоровья: более 100 тысяч прошли углублённую диспансеризацию, почти 200 тысяч — скрининг репродуктивного здоровья. Профилактические мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», диспансеризацию можно пройти в 82 медицинских организациях региона; работающим гражданам предоставляется оплачиваемый день для прохождения обследования, а также доступны выездные формы работы и запись через электронные сервисы.
Записаться на диспансеризацию можно при личном обращении в регистратуру поликлиники по месту прикрепления, через call‑центр поликлиники, через единую региональную информационно‑справочную службу по номеру «122», через региональный Портал пациента (https://mis.mznn.ru), раздел «Диспансеризация», а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru).
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.
Ранее сообщалось, что молодые пары Нижнего Новгорода прошли вечернюю диспансеризацию в поликлинике.