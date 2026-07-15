Улица Варварская: конгломерат истории с современностью

Когда-то эта улица, протянувшаяся почти на километр от площади Минина и Пожарского до площади Свободы, носила имя народницы Веры Фигнер (жила в Нижнем Новгороде в ссылке). Затем ей вернули первоначальное название — Варварская. В 21-м веке в ее облике произошли заметные перемены, при этом удалось сохранить практически все исторические строения. ИА «Время Н» решило показать читателям, как выглядит эта улица летом 2026 года.
Дом № 3.
Одно из первых зданий на улице Варварской со стороны площади Минина и Пожарского — бывший Нижегородский дворянский институт, ныне — Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека (дом № 3). Построено оно в 1844 году, впоследствии перестроено по проекту архитектора А. А. Пахомова. В 1886 году к нему была пристроена звонница с пятью колоколами, архитектура и художественное лепное убранство которой сохранились до сих пор.
Дом № 3А.
Сразу за ним, на этой же стороне улицы находится дом аптекаря Эвениуса. Он купил участок земли на пересечении улиц Осыпной (ныне — Пискунова) и Варварской в 1826 году. Через 10 лет его сын по проекту губернского архитектора И. Е. Ефимова возвёл здесь двухэтажный каменный дом в стиле русского классицизма. Позднее он был продан дворянскому депутатскому собранию. В советский период в здании открылось музыкальное училище, а затем — театральное училище им. Е. А. Евстигнеева (был его выпускником).
Мемориальная доска на доме № 6.
На другой стороне улицы стоит пятиэтажный серый дом советского периода. В нем проживало (и проживает) немало известных людей. В их числе — композитор А. А. Нестеров (его мемориальная доска установлена на здании).
Дом № 8.
Земля на углу улиц Варварской и Пискунова когда-то принадлежала Клеопатре Ивановне Ильиной. Сейчас на этом месте находится художественное училище им. А. О. Карелина (дом № 8).
Площадь Октябрьская, 1.
Почти в середине улицы располагается площадь Октябрьская. Рядом с фонтаном находится административное здание. Долгое время в нем размещалась Торгово-промышленная палата. Затем открылся концертный зал «Юпитер». Развлекательный профиль сохранился до наших дней: мероприятия проводятся под вывеской МТС Live Холл.
Одно из зданий имущественного комплекса «Нижполиграф».
На противоположной стороне Варварки расположены здания имущественного комплекса «Нижполиграф». Сейчас на его базе работает федеральный технопарк профессионального образования.
Дом № 32.
Строение в стиле модерн архитектора П. А. Домбровского под номером 32 известно как Дом трудолюбия Рукавишниковых. Он был открыт в 1905 году. В 1960-е годы были надстроены два этажа. Уже тогда в доме размещалась знаменитая типография «Нижполиграф».
По этой же стороне улицы, на пересечении с улицей Академика Блохиной, располагается часовня Ягодинского Введенского монастыря (дом № 36а).
Безусловно, на улице Варварской есть еще много зданий с богатым историческим прошлым.
Так, дом № 4 известен тем, что в нем располагалась первая в городе аптека Эвениуса.
Дом № 5, где сегодня размещается детская школа искусств им. В. Ю. Виллуана, когда-то принадлежал коллежскому асессору И. А. Княгининскому. В 19 веке в нем находилось Соляное правление. Затем его стали использовать под квартиры чиновников.
Сравнительно недавно был восстановлен Дом Щёлоковых (№ 8а). Сейчас в нем находится Нижегородское отделение союза писателей.
Дом № 10 принадлежал пароходчице М. К. Кашиной, прославившейся благодаря использованию Горьким её семейной трагедии в качестве основы для пьесы «Васса Железнова». В советское время был расселён для размещения Татарского училища, позднее переоборудован под коммунальные квартиры.
Дом № 42 — бывшая Александровская общественная женская богадельня, яркий пример эклектики в русской архитектуре XIX века (архитектор Н. Фрелиха). Сегодня в нем располагается роддом № 1. Справа к нему примыкает дом Хохлова, где ранее также размещались бесплатная лечебница и родовспомогательное заведение.
До конца 20 века на Варварской находилось много деревянных жилых строений. В начале 21-го столетия практически все они были снесены и на их месте появились современные здания, которые используются и как жилье, и как офисы, и как торговые помещения.
Зачастую стройки сопровождались конфликтами с жителями близлежащих домов, которые очень не хотели делить территорию своего двора с соседями из элиток. К примеру, в 2004—2005 годах с застройщиками пытались воевать собственники жилья из сталинки под номером 27А, но остановить возведение нового квартала у них не получилось.
Также на Варварской располагаются здания лицея № 40 и Сбербанка. А между ними стоит дом, который еще недавно занимал банк «Уралсиб», а сейчас в нем находится стоматологическая клиника.
Наконец, в доме под номером 1 в недалекой перспективе должна открыться новая гостиница. Хотя еще недавно в нем находился центр крови.
Таким образом, на Варварке наблюдается некий конгломерат зданий, построенных до революции 1917 года, в советский период и на современном этапе. О дальнейшем развитии улицы ИА «Время Н» обязательно будет информировать своих читателей.