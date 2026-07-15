Улица Варварская: конгломерат истории с современностью

Сразу за ним, на этой же стороне улицы находится дом аптекаря Эвениуса. Он купил участок земли на пересечении улиц Осыпной (ныне — Пискунова) и Варварской в 1826 году. Через 10 лет его сын по проекту губернского архитектора И. Е. Ефимова возвёл здесь двухэтажный каменный дом в стиле русского классицизма. Позднее он был продан дворянскому депутатскому собранию. В советский период в здании открылось музыкальное училище, а затем — театральное училище им. Е. А. Евстигнеева (был его выпускником).