С Дона в Абхазию отправят 16,6 тонны мороженой рыбы. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора. В период с 6 по 10 июля 2026 года на пунктах таможенного оформления в Ростовской области специалисты проверили и оформили крупную партию замороженной рыбы. Общий вес груза, отправляющегося на экспорт в Абхазию, составил 16,6 тонны. Ветеринарные врачи признали продукцию полностью безопасной и соответствующей всем требованиям страны-импортера. Качество и безопасность груза были подтверждены результатами лабораторных исследований, проведенных экспертами Донского филиала ЦОК АПК.
Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.Читать дальше