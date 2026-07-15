Народные приметы на 16 июля: сегодня не стоит пересаживать растения

По народному календарю сегодня Мокий и Марк, Стожары, Маков день. В это время приступали к сбору мака. По поверьям, мак имеет магические свойства и способен охранять от нечистой силы, в том числе усыплять злых духов благодаря своим снотворным качествам. Мак сажали возле домов и хлевов, чтобы уберечь хозяйство от сглаза и порчи. По нему судили о будущем урожае: если в маковой головке много зерен — год будет благополучным. Большое значение придавали снам, приснившимся в ночь на 16 июля. Считалось, что они могут рассказать о событиях ближайшего будущего. Чтобы увидеть вещие сны, под подушку клали несколько маковых зернышек и читали специальные заговоры.