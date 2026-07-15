Народные приметы на 16 июля: сегодня не стоит пересаживать растения

По народному календарю сегодня Мокий и Марк, Стожары, Маков день. В это время приступали к сбору мака. По поверьям, мак имеет магические свойства и способен охранять от нечистой силы, в том числе усыплять злых духов благодаря своим снотворным качествам. Мак сажали возле домов и хлевов, чтобы уберечь хозяйство от сглаза и порчи. По нему судили о будущем урожае: если в маковой головке много зерен — год будет благополучным. Большое значение придавали снам, приснившимся в ночь на 16 июля. Считалось, что они могут рассказать о событиях ближайшего будущего. Чтобы увидеть вещие сны, под подушку клали несколько маковых зернышек и читали специальные заговоры.
На сегодняшний день не стоить планировать ничего важного, во всём надо проявлять повышенную осторожность, чтобы избежать беды. День не подходит для пересадки растений. По поверьям, они не пойдут в рост и быстро увянут. Неудачный день для свиданий, свадеб и начала совместного проживания. Считается, что чувства влюбленных вскоре остынут, а брак не будет крепким. Сегодня не стоит выходить из дома без крайней необходимости, чтобы не навлечь на себя несчастья.
Народные приметы на 16 июля:
— хорошо видно ковш Большой Медведицы — к охотничьей удаче;
— уровень воды в реках и колодцах упал — к приближению зноя;
— вечером клубятся кучевые облака — к ненастью;
— комары и мошки вьются кругами — к хорошей погоде на ближайшую неделю;
— на деревьях много улиток — к ливню.
Источник: iz.ru.