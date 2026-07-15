В Тамбовской области за 1 рубль продают каретный сарай с конюшней в Мичуринске

В городской администрации отмечают, что «после реставрации внешнего облика здания в установленные сроки в нем можно реализовать различные проекты, которые не нарушат его исторической ценности». В частности, предлагается рассмотреть возможность превращения ОКН в офисное или креативное пространство, апартаменты, детский центр или точку общественного питания.