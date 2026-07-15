Имущество воронежского «Главмяспрома» выставили на банкротные торги за 654 млн

46 лотов представляют собой один или несколько объектов, самый дорогой включает 147, в том числе 23, которые можно отнести к капитальным (четыре земельных участка и 19 капстроений). Также в него вошли оборудование, транспорт и складская техника, системы безопасности и климат-контроля, мелкий инвентарь, мебель, инженерные сооружения и коммуникации, асфальтобетонные покрытия. Выше всего оценено здание площадью 3,1 тыс. кв. м — в 47,7 млн руб., ниже всего — асфальтобетонное покрытие почти той же площади (в 204 ₽).