На юге Азербайджана обнаружили остатки поселения возрастом около 2200 лет

БАКУ, 15 июля. /ТАСС/. Азербайджано-американская экспедиция обнаружила в селе Уракяран Ярдымлинского района на юге республики остатки крупного античного поселения возрастом около 2200 лет. Об этом сообщило агентство АПА со ссылкой на руководителя экспедиции, ведущего научного сотрудника Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана Джейхуна Эминли.
«Мы смогли обнаружить памятники, относящиеся именно к указанному периоду, на исторической территории государства Атропатена, которое имеет особое значение в истории азербайджанской государственности. В ходе исследования нам удалось выявить остатки крупных строений, а в целом поселению порядка 2200 лет», — сказал Эминли.
По его словам, постройки возводились в рамках одного хронологического периода, но с разницей в несколько столетий друг от друга. В ходе раскопок были обнаружены помещения, а также отдельные участки с фортификационными сооружениями. Исследования показали, что в древности на этом месте произошел пожар, в результате которого обрушились перекрытия построек.
Археологические находки также подтвердили, что уже с начала нашей эры на этой территории велось местное производство стекла, добавил глава экспедиции.