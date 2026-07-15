На юге Азербайджана обнаружили остатки поселения возрастом около 2200 лет

По его словам, постройки возводились в рамках одного хронологического периода, но с разницей в несколько столетий друг от друга. В ходе раскопок были обнаружены помещения, а также отдельные участки с фортификационными сооружениями. Исследования показали, что в древности на этом месте произошел пожар, в результате которого обрушились перекрытия построек.