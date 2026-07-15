Подход к признанию волгоградцев малоимущими изменят депутаты

Также не будет приниматься во внимание единовременная материальная помощь работодателей работникам при рождении, усыновлении или удочерении ребенка или установлении опеки. Вносимые изменения позволят исключить случаи, когда разовые выплаты или меры поддержки в трудной жизненной ситуации формально увеличивают доход семьи и мешают получению жилья по договору социального найма, считают в регпарламенте.