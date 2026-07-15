Ростовская область будет внедрять новые ИТ-технологии в госуправление

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и директор компании «Группа 1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве. Такая работа отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Документ нацелен на совместное внедрение передовых ИТ-решений для повышения эффективности госуправления. Применение современных цифровых технологий будет способствовать ускорению процессов и защите данных в рамках бюджетных процессов.
«Сотрудничество с Ростовской областью — важный шаг к более глубокому взаимодействию в различных направлениях цифровизации региона. Мы видим большой потенциал в совместной работе и готовы предложить региону наши передовые разработки, которые успешно работают в десятках регионов России. Практика показывает, что централизация данных финансово-хозяйственной деятельности в едином облаке позволяет оптимизировать процессы государственного управления, обеспечить информационную безопасность и организовать эффективный контроль использования бюджетных средств», — отметил Борис Нуралиев.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.