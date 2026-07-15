Ростовская область будет внедрять новые ИТ-технологии в госуправление

«Сотрудничество с Ростовской областью — важный шаг к более глубокому взаимодействию в различных направлениях цифровизации региона. Мы видим большой потенциал в совместной работе и готовы предложить региону наши передовые разработки, которые успешно работают в десятках регионов России. Практика показывает, что централизация данных финансово-хозяйственной деятельности в едином облаке позволяет оптимизировать процессы государственного управления, обеспечить информационную безопасность и организовать эффективный контроль использования бюджетных средств», — отметил Борис Нуралиев.