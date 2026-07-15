В Балтийске посадили на 14 лет таксиста-педофила за насилие над 10-летней девочкой

В итоге суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему запретили 6 лет работать в сфере пассажирских перевозок на легковых авто, конфисковали личный автомобиль и ограничили свободу ещё на полтора года после выхода из колонии.