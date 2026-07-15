«Белавиа» возобновляет регулярные рейсы на Пхукет

Там отметили, что первые рейсы из Минска на Пхукет запланированы на 21 и 23 октября. Обратные вылеты с острова назначены с 30 октября.
Начиная с 29 октября авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы по маршруту Минск — Пхукет — Минск два раза в неделю.
«Туда — по четвергам и воскресеньям, обратно — по пятницам и понедельникам», — говорится в сообщении.
В «Белавиа» сообщили, что билеты уже поступили в продажу. Их можно приобрести на сайте авиакомпании, в офисах продаж, а также у турагентов.
Стоимость перелета по тарифу «Лайт» начинается от 1731 рублей в одну сторону и от 3057 ₽ за билет в обе стороны.
Ранее сообщалось, что белорусская авиакомпания открыла чартерные рейсы в Таиланд в январе этого года — в Паттайю и на остров Пхукет.
Пхукет является одним из самых востребованных туристических центров Таиланда.
Для белорусов в настоящее время действуют упрощенные правила въезда в Таиланд, которые позволяют получить визу по прибытии в государство или оформить электронную визу заранее.