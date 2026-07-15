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«Белавиа» возобновляет регулярные рейсы на Пхукет

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Авиакомпания «Белавиа» возобновляет регулярные рейсы на остров Пхукет с конца октября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Источник: Белавиа / Telegram

Там отметили, что первые рейсы из Минска на Пхукет запланированы на 21 и 23 октября. Обратные вылеты с острова назначены с 30 октября.

Начиная с 29 октября авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы по маршруту Минск — Пхукет — Минск два раза в неделю.

«Туда — по четвергам и воскресеньям, обратно — по пятницам и понедельникам», — говорится в сообщении.

В «Белавиа» сообщили, что билеты уже поступили в продажу. Их можно приобрести на сайте авиакомпании, в офисах продаж, а также у турагентов.

Стоимость перелета по тарифу «Лайт» начинается от 1731 рублей в одну сторону и от 3057 ₽ за билет в обе стороны.

Ранее сообщалось, что белорусская авиакомпания открыла чартерные рейсы в Таиланд в январе этого года — в Паттайю и на остров Пхукет.

Пхукет является одним из самых востребованных туристических центров Таиланда.

Для белорусов в настоящее время действуют упрощенные правила въезда в Таиланд, которые позволяют получить визу по прибытии в государство или оформить электронную визу заранее.