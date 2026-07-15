Прикамье вошло в топ-5 регионов РФ по объему льготного финансирования МСП

Лидерами рейтинга стали Москва, где объем финансирования достиг 1,6 млрд руб., и Московская область — 835 млн руб. На третьем месте оказалась Кубань — 691 млн руб. Пятерку лидеров замыкает Воронежская область с показателем в 587 млн руб. Всего с начала года субъекты МСП в России привлекли около 11,9 млрд руб.