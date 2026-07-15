Рынки обернулись колонией

Пролетарский районный суд Ростова признал 15 фигурантов дела о нелегальных рынках в Аксайском районе виновными в преступлениях. Экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко, обвиняемый в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) приговорен к 17 годам колонии и штрафу 4 млн руб. Такой же срок и штраф 4,4 млн руб. назначен предпринимателю Кариму Бабаеву, которого следствие считает организатором преступного сообщества. Его сыновья Вадим и Эдуард Бабаевы, а также бывшие сотрудники районной администрации и прокуратуры осуждены на сроки от 16 до 7,5 лет лишения свободы.